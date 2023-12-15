Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2023 12:07
Asker dönüşü işe başlama

erhaba arkadaşlar. Sözleşmeli personel olarak sağlık bakanlığında çalışıyorum .Bedelli askerlik dönüşü işe başlama dilekçesini pazartesi verdim hastaneye. Ama hala çkys ye düşmedim. Bu süre bu kadar uzuyor mu? Tahmini ne kadar sürede çkys ye düşerim?

Çok Yazılan Konular

Destek personeli kadroya geçince yhs-hizmetli unvanına geçenler topluluğuBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4/B liyim. Aralık atamasında kadrolu atanırsam süreç nasıl işliyor ?Geçici Görevlendirme Dilekçesi ?657 istifa sonrası dönen kimse var mıAskerlikte geçen süre yıllık izin hesabına esas olarak sayılır mı ?Üniversitede kadroludan çevre şeh. bakanlığı sözleşmeli büro personeline geçiş hk.unvan değişikliği ve avukatlık stajı4b güvenlik çalışma saatleri4B Destek Personelinin 4B Büro Personeline geçişi

Sözlük

görmeden önce ölmeniz gereken yerler 2 yemek yemek 3 rüya 1 döner 1 dalağı sökerken ben 1 dönerse senindir 3 kuzey kore 3 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 10 ajda pekkan 4 iskenderiye 1

Son Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldüBuluşma isteğini geri çeviren eski eşini başından vurarak öldürdüŞanlıurfa'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıÖz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladıAK Parti Ankara milletvekillerinden, Ankaragücü'ne ziyaret

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi