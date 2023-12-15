KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 12:45
KPSS A HAZIRLIĞI

Arkadaşlar merhaba,

Sizlere danışmak istediğim bir konu var. 33 yaşındayım ve 2024 KPSS?ye alandan hazırlanmayı düşünüyorum. Ama sınava girdiğimde 34 yaşımda olacağım için bu durum yaş şartı olan ilanlar için risk midir sizce? Hazırlanmaya değer mi görüşlerinizi merak ediyorum

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