Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


15 Aralık 2023 12:55
su arıtma cihazı alacaklar dikkat !

Su arıtma cihazı alacaklara tavsiyeler

Su arıtma cihazı alırken nelere dikkat etmeli ? su arıtm cihazları ne kadar sağlıklı?

Su'yun önemi ve ihtiyacımız olan en doğru su arıtma cihazı

Gelişen ve büyüyen sanayi, tarımda kimyasal ilaçlamanın artması, suya katılan klor, ve suyun musluklarımıza ulaşama dek beraberinde getirdiği diğer atık maddeler başımızı en çok ağrıtan ve sık sık hastalanmamıza neden olan en büyük problemimiz. Özellikle evimizde bebek, küçük yaşta çocuk, yaşlı, hamile, kanser ve böbrek hastaları gibi bağışıklık sistemleri dışarıdan( ki çoğunu sudan direkt olarak almaktadırlar) gelecek tehlikelere açık olan kişiler varsa onlar için daha çok endişelenmeli ve özellikle su arıtma konusunda kat be kat dikkatli ve seçiçi olmalıyız. Gerçi böylesine kritik bir durumda olan aileler internette hummalı bir şekilde en iyi arıtma cihazı hangisi veya en kaliteli en ucuz su arıtma cihazı hangisi diye araştırmalar yapmakta fakat su arıtma cihazı ile ilgili önlerine çıkan binlerce benzer sonuçlar karşısında çaresiz kalmış ve kafaları iyice karışmaktadırlar.

uzun süre harıl harıl en iyi , en kaliteli, en sağlıklı su arıtma cihazı hangisi yada su arıtma cihazı sağlıklı mı arıtma cihazları güvenilir mi hangi arıtma cihazını almalı su arıtma cihazı fiyatları diye bi ton araştırma yapıp tüm marka ve modelleri araştıran didikleyen ölçüm ve analiz sonuçlarına bakan hatta evine 2 defa arıtma kurdurup söktüren biri olarak nihayet aradığım tadı keşfedebildim.


dr.yasmin
Aday Memur
15 Aralık 2023 12:56

forumlarda gezinirken memnun kalan birkaç bir doktorun geri dönütünü okudum kendisi hemodiyaliz ünitesinde çalışan bir hekim olduğu için yazdıkları daha detaylıydı. aradığım ve öğrenmek istediğim birçok önemli soruların yanıtlarını içermekteydi zira bulunduğum şehirdeki suda fenol ve arsenik denen kanserojen bir madde de suda yüksek miktarda tespit edildiğinden artık korkudan su içemez olduk ve bu sorunu ortadan kaldırabilecek tam teşekküllü ( suyu ayrıştırmasıyla , kloru kireçi tortuyu mikroskobik küçüklükteki bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirişiyle suda eksik olan mineralleri suya katmasıyla düşük olan ph'ı yükseltip dengelemesiyle bir de damakta bıraktığı tadıyla) 4/4 lük bir su arıtma cihazı arıyordum sağ olsun kendisine sorduğum uzun sorulara bıkmadan sıkılmadan cevap vermesi ve tavsiyesiyle kendimde onunla aynı modelden aldım markası Turksu arıtma olan firmanın delüx elit plus modelini aldım.

web sitelerine ürünün imalatından tutun test aşaması ve ambalajlanma aşamasına kadar şeffaf bir şekilde fabrikadaki her ayrıntıyı paylaşmışlar. çinde üretilen içinde ne oldugunu bilmedigim bir cihazdan sa ülkemde göz onunde uretilen bir urunu almayı tercih ettim.aslında ekonomik modeli de vardı ama ben almışken en iyisi olsun istedim

bide arada zaten ufak bi fark vardı o yüzden 8 litrelik yerine 12 lik aldım.

Aldıktan 1 gün sonra servisleri geldi kurdular kurdukları gün ölçmediler aradan 2-3 gün geçsin hocam daha sağlıklı bir ölçüm olur dediler bana da mantıklı geldi 4. gün tekrar geldiler cihazı kontrol ettiler herhangi bir sızıntı suda koku tat kontrolü yaptılar en son suyu da ölçtüler herhangi bir şikayetimin olup olmadığını sordular şikayetim yok dedim aradan 2 hafta geçtikten sonra birde anneme siparişim oldu. kısacası insan birşeyden memnun kalınca teşekkür etmek istiyor

Allah razı olsun ilgi ve alakalarından söz vermiştim onlara memnun kalırsam hastanedeki herkese tavsiye edecem diye ama memnun kalmazsam her yere eleştri yazımı da yazacam diye :) gerçi insan almadan once firmayı arastırır ama bende tersi oldu cihazı aldıktan sonra firma hakkında şikayet varmı diye baktım ana ne yalan soylim tek bir şikayet bulamadım kredi kartımla online satın aldım yanında 1 set filtrede hediye ettiler 6 ay sonra ucret odemeden filtrelerim değişecekmiş.

biraz uzun bir yazı oldu ama sizde içtiğiniz su dan şüphe ediyor yada güvenemiyorsanız turksu firmasının delüx 2013 modelini alabilirsiniz. diğer modeller için birşey diyemiyecem daha ucuz modeller de vardı

şimdilik en çok damacana eziyetinden kurtulduğuma çok seviniyorum inşallah sizlerde damak tadınıza göre bir arıtma cihazı alır uzun yıllar kullanırsınız.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Psödotümör serebri ?su arıtma cihazı alacaklar dikkat !

Sözlük

dalin 3 oya küçümen 1 Ceren 1 migren botoksu 2 döner 1 defne samyeli 3 istanbul depremi sonrası kaçış planları 3 sen hayırdır sorusu 4 miras hukuku 3 ümit besen 1

Son Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldüBuluşma isteğini geri çeviren eski eşini başından vurarak öldürdüŞanlıurfa'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıÖz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladıAK Parti Ankara milletvekillerinden, Ankaragücü'ne ziyaret

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi