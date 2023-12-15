su arıtma cihazı alacaklar dikkat !

forumlarda gezinirken memnun kalan birkaç bir doktorun geri dönütünü okudum kendisi hemodiyaliz ünitesinde çalışan bir hekim olduğu için yazdıkları daha detaylıydı. aradığım ve öğrenmek istediğim birçok önemli soruların yanıtlarını içermekteydi zira bulunduğum şehirdeki suda fenol ve arsenik denen kanserojen bir madde de suda yüksek miktarda tespit edildiğinden artık korkudan su içemez olduk ve bu sorunu ortadan kaldırabilecek tam teşekküllü ( suyu ayrıştırmasıyla , kloru kireçi tortuyu mikroskobik küçüklükteki bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirişiyle suda eksik olan mineralleri suya katmasıyla düşük olan ph'ı yükseltip dengelemesiyle bir de damakta bıraktığı tadıyla) 4/4 lük bir su arıtma cihazı arıyordum sağ olsun kendisine sorduğum uzun sorulara bıkmadan sıkılmadan cevap vermesi ve tavsiyesiyle kendimde onunla aynı modelden aldım markası Turksu arıtma olan firmanın delüx elit plus modelini aldım.

web sitelerine ürünün imalatından tutun test aşaması ve ambalajlanma aşamasına kadar şeffaf bir şekilde fabrikadaki her ayrıntıyı paylaşmışlar. çinde üretilen içinde ne oldugunu bilmedigim bir cihazdan sa ülkemde göz onunde uretilen bir urunu almayı tercih ettim.aslında ekonomik modeli de vardı ama ben almışken en iyisi olsun istedim

bide arada zaten ufak bi fark vardı o yüzden 8 litrelik yerine 12 lik aldım.

Aldıktan 1 gün sonra servisleri geldi kurdular kurdukları gün ölçmediler aradan 2-3 gün geçsin hocam daha sağlıklı bir ölçüm olur dediler bana da mantıklı geldi 4. gün tekrar geldiler cihazı kontrol ettiler herhangi bir sızıntı suda koku tat kontrolü yaptılar en son suyu da ölçtüler herhangi bir şikayetimin olup olmadığını sordular şikayetim yok dedim aradan 2 hafta geçtikten sonra birde anneme siparişim oldu. kısacası insan birşeyden memnun kalınca teşekkür etmek istiyor

Allah razı olsun ilgi ve alakalarından söz vermiştim onlara memnun kalırsam hastanedeki herkese tavsiye edecem diye ama memnun kalmazsam her yere eleştri yazımı da yazacam diye :) gerçi insan almadan once firmayı arastırır ama bende tersi oldu cihazı aldıktan sonra firma hakkında şikayet varmı diye baktım ana ne yalan soylim tek bir şikayet bulamadım kredi kartımla online satın aldım yanında 1 set filtrede hediye ettiler 6 ay sonra ucret odemeden filtrelerim değişecekmiş.

biraz uzun bir yazı oldu ama sizde içtiğiniz su dan şüphe ediyor yada güvenemiyorsanız turksu firmasının delüx 2013 modelini alabilirsiniz. diğer modeller için birşey diyemiyecem daha ucuz modeller de vardı

şimdilik en çok damacana eziyetinden kurtulduğuma çok seviniyorum inşallah sizlerde damak tadınıza göre bir arıtma cihazı alır uzun yıllar kullanırsınız.