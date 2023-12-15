Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2023 13:14
4bden 4a ya geçiş var mı
şu anda bir kurumda 4bli destek personeliyim merkezi alımlarda hizmetli ünvanı için başvuru yapabilir miyim 4a kadrolu olduğu için geçiş yapabiliyor muyum

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