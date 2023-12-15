Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Aralık 2023 13:58
Yerel Seçim İstifa Hk.
merhabalar, bir yakınım Sydv personeli 4857'ye tabii aday adaylık sürecinde istifa istenmiyor biliyoruz peki partinin açıkladığı kesin adaylıkta istifası gerekir mi ? bizi aydınaltırmısınız

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