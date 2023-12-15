Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


15 Aralık 2023 14:13
Grafikerler (4 Yıllık Mezun)

Arkadaşlar 4 yıllık grafikerlerin özel hizmet tazminatının mühendis, mimar ile aynı düzeye çekilmesi ve 3600 ek göstergeden yararlanmaları için başlık açılmıştır.

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