Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 14:26
İlk Yardım kursu ile alakalı

İlk Yardım kursuna yolladılar bir gün gittim ikinci gün rapor aldım herhangi bir problem yaşarmıyım


memuraday-y
Şef
15 Aralık 2023 14:53

E bu kurs önemli değil mi?


Ragıp Gelibolu
Aday Memur
15 Aralık 2023 14:58

Birisini kurtarman gerekirse, bilmediğinden kurtaramazsın.

Hele yardıma ihtiyacın olan kişi kanını olursa...

Daha büyük problem var mı?


AsayişBüro
Aday Memur
15 Aralık 2023 15:03
ilk yardım kursu işe yaramış işte
Toplam 3 mesaj

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