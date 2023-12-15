Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 14:44
2022 mayısta atandım tıbbi sekreter olarak 2023 mayısta kadroya geçtim bir yıl kadrolu olarak çalışt

2022 mayısta atandım tıbbi sekreter olarak 2023 mayısta kadroya geçtim bir yıl kadrolu olarak çalıştıktan sonra tayin isteyebilir miyim


fatodemiş
Memur
15 Aralık 2023 16:31
1 yıl içinde nasıl kadroya geçtiniz? 3+1 değil mi
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