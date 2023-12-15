Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2023 15:03
Balıkesir üniversitesi 20 kasım ilanına başvuranlar
20 kasımda başlayan ve 76 kişi alınacak olan ilana kimler hangi ünvana başvurdu

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