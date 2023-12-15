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Editörler : Lanet


15 Aralık 2023 15:12
Mipo M46 PRO Akıllı Telefon

Mipo M46 pronun Mavi renkli kasasını aldım. Tam bir fiyat performans ürünü. Şarjı sürekli internette dolasmama rağmen günde en az 6 7 saat giriyorum internete 2 günden fazla gidiyor. Özellikle ses kalitesi çok yüksek şarkı dinlerken video izlerken. İşlemcisi çok hızlı hiç donmadan ve ısınma olmadan geri planda aynı anda 10-12 uygulamayı acabiliyorum.

Görünüş zaten harika tasarım harikası bir telefon bence.

Mipo M46 pro fiyatına ve özelliklerine göre şuan piyasada alınabilecek en iyi telefon diyebilirim.

Ayrıca telefon Türkiye'de üretiliyor. Yerli ve milli olması da bu telefonu almam icin önemli bir etken oldu

https://www.epey.com/akilli-telefonlar/mipo-m46-pro.html

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