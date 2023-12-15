Alt çenenin normalden biraz uzun olması

Değerli arkadaşlar bir konu hakkında size danışacağım yaşım 33 benim alt çenem normalden bir tık uzun ancak bu çok aşırı değil. Dışardan bakınca çok anlaşılmıyor. Benim yemek yememi veya normal hayatımı etkilemiyor. Bu ileride 40 50 li yaşlarda sorun teşkil eder mi sağlık açısından veya benim gibi alt çenesi ileride olan arkadaşlar varmı? Benim bir dişim geride bu yuzden disimde carpisiklik oldu. Diş teli taktirmak istedim. Doktor gençten biriydi film felan cektirip inceledi. bu durumun ameliyat ile duzelecegini soyledi. Şuan sorun yok ağzin kapaniyor ama tel takinca dişlerin oynayacagi icin kapanisin duzelmez dedi. Git devlet hastanesine dedi beni gönderdi. Daha sonra bir arkadaşın önerisi ile özel üniversite hastanesinde prof olan ve alanı ortodonti olan bir doktora gittim muayene etti. Film vs cekmedi sana tel takariz kapanisinida duzeltiriz hic sorun olmaz dedi. Önceki gittigim yeri anlattim. Ben kendimde cene ameliyatlarina giriyorum bu vakalari cok goruyorum ama seninki ameliyatlik veya o derecede bir durum degil alt dislerini telle ufak geri yatircaz problem cozulecek dedi. Bu yastan sonra cene yapin degismez zaten dedi. Bende simdi kararsiz kaldim. Teli taktiririz olmaz ilerde sorun yaratir mi diye daha sonra 1-2 yere daha sordum onlarda tel takabiliriz sorun olmaz dediler