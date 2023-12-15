Ali Koç un Polislerin Maç görevlerindeki Emek Hakkına istinadennyaptığı açıklamalar hakkında ne düşü

evet ifade ettiği gibi Parti görevlerinde , Konserlerde , mitinglerde alınan görevler için polislere para veriliyor mu bilmiyorum diyor . bir bu kalmıştı zaten yok mu arttıran

evet ifade ettiği gibi Parti görevlerinde , Konserlerde , mitinglerde alınan görevler için polislere para veriliyor mu bilmiyorum diyor . bir bu kalmıştı zaten yok mu arttıran