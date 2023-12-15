Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 16:03
Ali Koç un Polislerin Maç görevlerindeki Emek Hakkına istinadennyaptığı açıklamalar hakkında ne düşü
evet ifade ettiği gibi Parti görevlerinde , Konserlerde , mitinglerde alınan görevler için polislere para veriliyor mu bilmiyorum diyor . bir bu kalmıştı zaten yok mu arttıran

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