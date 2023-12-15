Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 16:22
Ocak İller Arası Tayin

Merhaba. Kardeşim engelli sağlık mazereti tayini istemiştim raporu devlet hastanesinden alındığı için yeni rapor eğitim ve araştırma hastanesinden alınma rapor istediler ancak ocak ayında tayinim olacağı için yeni rapor almadım. Dilekçem hala yüksek öğrenimli personel ve sağlık teknikeri atama biriminde duruyor acaba ocak tayini için problem oluşturur mu dilekçemi iptal ettirmem gerekiyor mu yardımcı olursanız sevinirim.

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