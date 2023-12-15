Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 16:22
Sözleşmeden kadroya geçiştr maaş farkı

Arkadaşlar son yapılan geçiş ile kadroya geçtim 2005 girişliyim intibak henüz yeni bitti ve kadro derecem 3.3 şuan.ancak maaşım eski sözleşmeli maaşı ile aynı artış yok.sizdede böylemi. Aynı yıla sahip girişten kadrolunarkadaşlarım nöbetsiz 30 33 bin civarı alıyorlar

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