Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 16:27
Branş ile ilgili

Çalıştığım ilçede branşım dışınde bi birime atandığım için idare mahkemesine verme düşüncem var tekrar branşımda çalışabilmem için. Tavsiyeleriniz nedir, neler ile karşılaşırım , zaten ilçedeyim başka bi ilçeye gönderme ihtimali olurmu , uğraşırmı ilçe emn. amiri ne olur ne biter düşünceleriniz nedir. Konuyu saptırmadan cevap verirseniz sevinirim. Teşekkür

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