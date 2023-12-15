Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 16:39
OKUL HEMŞİRELİĞİ

merhaba okul hemşireliği için meb alım yaptı, fakat sağlık bakanlığından da okullara ihtiyaçlar doğrulutusunda görevlendirmeler yapıldığını duydum, bu konuda bilgisi olan var mıdır,


Tiamo00
Şef
15 Aralık 2023 16:51
yok öyle bir şey
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