Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


15 Aralık 2023 16:42
Ekpss ile atandıktan sonra süreli olan engelli raporum biter ise

atandığım kuruma yeniden engelli raporu alıp mı gitmem gerekiyor ? Yoksa atandığımız kurum bizden herhangi bir şekilde engelli raporu istemiyor mu ? Şimdiden teşşekkürler

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