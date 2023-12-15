KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Aralık 2023 16:43
Merkezi atama

84 puan ile ön lisans (3001 ) kodu ile atanma ihtimali var mıdır ? Ankara 85.2 ile kapatmıştı

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