Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


15 Aralık 2023 16:50
KRİPTO SEPETİM(TARİHE NOT)

BEKA ALIŞ: 0,13(ÖNCE ALINDI)

REEF: 0,002

MINA: 0,71

ARB: 1,04

HEDEF İNŞALLAH ORTALAMA 40X


bozokkurt
Aday Memur
15 Aralık 2023 16:51

BAKE OLACAK ARKADAŞLAR:)

Toplam 1 mesaj

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altınKRİPTO SEPETİM(TARİHE NOT)

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