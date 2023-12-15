KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 16:56
Gsb Yyp de yedege kalanlar

İyi gunler arkadaslar ben yyp de 2.yedege kaldim yedekler cagrilma ihtimali varmi sizce dsi mart ayinda 1273kisi almis simdi yedekleride cagiriyorlarmis acaba gsb de ydedege kalan yyp leri cagirirmi

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