Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Aralık 2023 17:12
Seyyanene zam gelecek

Seyyanen zam sabit bir ödeme değildir!

Seyyanen zam, kanunda yer aldığı üzere 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunmaktadır. Aylık katsayı 5 Aralık 2023 tarihi itibariyle 0,509796'dir. Katsyı 2024 yılı Ocak abşında yüzde 50'ye yakın bir oranda artarsa 0,764694 olacaktır.

5 Aralık 2023 tarihi itibariyle seyyanen ödeme

15.965*0,509796= 8 bin 138 lira (Brüt- damga vergisi kesilecek)

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seyyanen ödeme

15.965*0,764694= 12 bin 208 lira (Brüt- damga vergisi kesilecek)

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