Kamu Mühendisi Gelişmiş Bir Ülkeye göre 57.420 TL maaş alması gerekiyor. Nasıl mı ?

Aslında bizi siz büyütüyorsunuz biz olması gerekeni yazıyoruz ama siz her konuya bir şeyler yazıyorsunuz demek ki kıskançlık var bize karşı biraz daha çalışın siz de her köşede ki mühendisten olun o zaman

Aslında bizi siz büyütüyorsunuz biz olması gerekeni yazıyoruz ama siz her konuya bir şeyler yazıyorsunuz demek ki kıskançlık var bize karşı biraz daha çalışın siz de her köşede ki mühendisten olun o zaman