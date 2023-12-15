Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Aralık 2023 17:24
Kamu Mühendisi Gelişmiş Bir Ülkeye göre 57.420 TL maaş alması gerekiyor. Nasıl mı ?

Gelişmiş bir ülkede öğretmenler kamuda 2.500 Euro alıyor, mühendisler ise kamuda 4362 Euro alıyor. Oranlama yapar isek 1.74 bir katsayı. Türkiyede kamuda öğretmenlerimiz 23 bin ile 40 bin arası maaş alıyor(minumum öğretmen maaş ek ücret hariç- baş öğretmen ek ücretler dahil). Yani ortalama 33.000 TL alıyor dersek öğretmenlerimiz için, 33.000 TL x 1.74 = 57.420 TL Kamuda çalışan bir mühendisin maaş alması gerekirdi. Tabi Türkiye de gelişmiş ülkeler gibi maaş verir ise. Kamu mühendisleri ederinin neredeyse yarı yarıya daha az maaş alıyor.


Suat 37
Aday Memur
15 Aralık 2023 18:02

Çok büyütmeyin kendinizi işinizde iyi olan özelde çalışıyor köşe başı mühendis doldu


THE LIVIRI
Aday Memur
15 Aralık 2023 18:06
Aslında bizi siz büyütüyorsunuz biz olması gerekeni yazıyoruz ama siz her konuya bir şeyler yazıyorsunuz demek ki kıskançlık var bize karşı biraz daha çalışın siz de her köşede ki mühendisten olun o zaman
Suat 37, 1 saat önce

Çok büyütmeyin kendinizi işinizde iyi olan özelde çalışıyor köşe başı mühendis doldu


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 18:13

almanyadaki öğretmenin maaşı netto olarak 3700 euro alıyor ama mühendis maaşı netto olarak 3200 euro

oradaki numerous clausus skorlarına bakmanı öneririm öğretmenlikler mühendisliklerin üstünde kapatıyor


KamudaMemur
Genel Müdür
15 Aralık 2023 18:21

Kardeşim Avrupada aylık 3.000 eurodan fazla maaş alan öğretmen yok. Niye bu tür yanlış bir bilgi yazıyorsunuz konuya ? Mühendislerin maaşları ise gelişmiş Avrupa ve Dünya Ülkelerinde hem öğretmen maaşlarından daha yüksek hem de doktor maaşlarına çok yakın bir rakamdır.

wuhanlı, 49 dk. önce

almanyadaki öğretmenin maaşı netto olarak 3700 euro alıyor ama mühendis maaşı netto olarak 3200 euro

oradaki numerous clausus skorlarına bakmanı öneririm öğretmenlikler mühendisliklerin üstünde kapatıyor


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 18:21

toplu sözleşmede size 10bin verildi zaten 7. toplu sözleşmeye bakın ocaktan sonra 10bin gelecek

ve mhp nin verdiği önerge de kulis bilgilerince olumlu yaklaşılmış ve muhtemelen de o da geçecek oradan da 10bin geliyor

ocaktaki %49 zamla 30bin ek zam alıyorsunuz zaten


KamudaMemur
Genel Müdür
15 Aralık 2023 18:23

Toplu sözleşmede de 10 bin TL verildiği söylemedi de tamamıyla yalan yanlış bir haberdir.

wuhanlı, 41 dk. önce

toplu sözleşmede size 10bin verildi zaten 7. toplu sözleşmeye bakın ocaktan sonra 10bin gelecek

ve mhp nin verdiği önerge de kulis bilgilerince olumlu yaklaşılmış ve muhtemelen de o da geçecek oradan da 10bin geliyor

ocaktaki %49 zamla 30bin ek zam alıyorsunuz zaten


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 18:30

verildi tüm maddeleri yazıyorum oradan bakabilirsin pardon 15binmiş ne 10bini arazi ek tazminatı eklemeyi unutmuşum

madde 22 ek ödeme kat sayınız 15 puan artırıldı mühendislerin

madde 25 mühendislere ek ilave ücret verilecek ve een yüksek memurun katsayının %5i kadar verilecek (teknisyene %2)

madde 85 arazi ek tazminata %70 zam

madde 131 teknik sorumluluk ilave ücretinden 5500 lira

7. toplu sözleşmedeki resmi gazetede yayımlanan maddelere bakın

çoğu şeyden bihabersin sen de

KamudaMemur, 39 dk. önce

Toplu sözleşmede de 10 bin TL verildiği söylemedi de tamamıyla yalan yanlış bir haberdir.


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 18:34

yalan söylüyorsunuz mühendisin maaşını brüttosunu söylüyorsun nettosu 3bin zor ediyor öğretmenin maaşını da eksik söylüyorsun

orada yaşamasam bizi kandıracaksınız benden iyi mi bileceksin

ve orada kamuda çalışan mühendis yok hepsi özelde çalışıyor

zwischen 3.600 und 6.000 Euro brutto im Monat. öğretmen için hani 3binden düşük alıyordu bizi kandırıyorsun sen de karşında çocuk falan yok

KamudaMemur, 41 dk. önce

Kardeşim Avrupada aylık 3.000 eurodan fazla maaş alan öğretmen yok. Niye bu tür yanlış bir bilgi yazıyorsunuz konuya ? Mühendislerin maaşları ise gelişmiş Avrupa ve Dünya Ülkelerinde hem öğretmen maaşlarından daha yüksek hem de doktor maaşlarına çok yakın bir rakamdır.


falancaolsun
Aday Memur
15 Aralık 2023 18:43
ya birader adamlar 2022'de 1 milyon öğretmene çat diye 5000 TL zam yaptı sesiniz çıkmadı. öğretmenden düşük maaş alan mühendis eski maaşını isteyince de batıyor

wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 18:47

7. toplu sözleşmede verildi sizlere 21smia gazetedeki söylediğim maddelere baksanıza ocaktan ititbaren geçerli olacak 15bin %50 zamla 22500 geliyor

üstüne de mhpnin verdiği önerge ile 10bin %50zamla 15bin

toplamda 37bin zam

falancaolsun, 19 dk. önce
ya birader adamlar 2022'de 1 milyon öğretmene çat diye 5000 TL zam yaptı sesiniz çıkmadı. öğretmenden düşük maaş alan mühendis eski maaşını isteyince de batıyor

falancaolsun
Aday Memur
15 Aralık 2023 18:48
dostum Allah senden alsın hamam böbreklerine versin. hasetinden ikiye ayrıl. uyduruk rakamlarını gırtlağına sokup kaybol şurdan
wuhanlı, 15 dk. önce

7. toplu sözleşmede verildi sizlere 21smia gazetedeki söylediğim maddelere baksanıza ocaktan ititbaren geçerli olacak 15bin %50 zamla 22500 geliyor

üstüne de mhpnin verdiği önerge ile 10bin %50zamla 15bin

toplamda 37bin zam


whedr
Memur
15 Aralık 2023 18:49

saat başı hesap yapmak lazım asıl o zaman görün


KamudaMemur
Genel Müdür
15 Aralık 2023 18:50

Ziya. Sen yanlış yerden yanlış bilgi almışsın. Almanya da doktor ile mühendis maaşı hemen hemen aynıdır. Öğretmen maaşı ise daha düşüktür.

wuhanlı, 28 dk. önce

yalan söylüyorsunuz mühendisin maaşını brüttosunu söylüyorsun nettosu 3bin zor ediyor öğretmenin maaşını da eksik söylüyorsun

orada yaşamasam bizi kandıracaksınız benden iyi mi bileceksin

ve orada kamuda çalışan mühendis yok hepsi özelde çalışıyor

zwischen 3.600 und 6.000 Euro brutto im Monat. öğretmen için hani 3binden düşük alıyordu bizi kandırıyorsun sen de karşında çocuk falan yok

Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAsgari ücret yüzde 60 artmalı2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %502023 Aralık maaşlarımızı yazalımKamu Mühendisi Gelişmiş Bir Ülkeye göre 57.420 TL maaş alması gerekiyor. Nasıl mı ?2024 Ocak Asgari Ücret, Emekli ve Memur Zamları Tahminlerini Alalım14 günlük maaş farkı ne kadar olurMühendis Tek-Sen Enerji Hakkında Tek BaşlıkKariyer Uzmanları Tek Başlık

Sözlük

supporters'in aslında alkolik olmaması 4 Ev kokacak diye balık pişirmemek 2 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 10 yemekten kıl çıkması 2 yılbaşı hediyesi 2 nezdinde 1 ajda pekkan 3 zara 3 titanic 1 iskenderiye 1

Son Haberler

Eşini evde silahla rehin aldı: 5 saat sonra etkisiz hale getirildiOkul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat kamyonu düştüBorsa günü yükselişle tamamladıMB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahminiPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi