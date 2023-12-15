Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 17:31
2024 Şubat mazeret ataması Hk.

Merhaba değerli abilerim . 28. Dönem POMEM mezunu polis memuruyum. Mazeret dönemi eş durumu dilekçem bugün onaylandı. Fakat geçici olarak eşimin bulunduğu Van iline tayin olduğum asalet geldikten sonra İstanbul'a çalıştığım yere geri gideceğim söylendi. asaletim henüz tasdik değil ondan mı acaba ? Süreç nasıl işler yardımcı olursanız çok sevinirim.

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