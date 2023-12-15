Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 17:56
657 ye tabi özel güvenlik..

Bir devlet üniversitesinde 29 yıldır 657 e tabi özel güvenliğim..Kimlik yenilemek istemiyorum.. ne gibi yaptırımlara maruz kalırım.. Cevap veren herkese şimdiden teşekkürler..

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