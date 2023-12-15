Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Aralık 2023 18:00
Kitap İnceleme Ücreti

Değerli meslektaşlarım, aralık ayı başında yapılan kitap inceleme ücretinin düyuna kalma durumu olabilir mi? Yoksa ayın sonunda da olsa ödenir mi?


odtulu962014
Aday Memur
15 Aralık 2023 18:36
ay çıkmadan yatar
Toplam 1 mesaj

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