Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 18:46
kadrolu personel Eş durumu tayini

merhaba arkadaşlar ben ile eşim röntgen teknikeri olarak 6C olan bingölde çalışıyoruz. Ben lisans mezunu ve 5-2 derece var eşimde önlisans 8-2 derecesi var. Ben 5A olan diyarbakıra üst bölge tayini almayı düşünüyorum , tayinim gerçekleşirse eşim bana tabii olurmu diyarbakıra gelebilirmi?

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