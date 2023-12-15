KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 19:04
İdari hakimliğe başvurulabilir miyim ?

DGS ile geçtiğim iktisat fakültesi siyaset bilimi ve kamu yönetimini 2021 yılında mezun olarak bitirdim. Bitirdiğim bölüm idari hakimlik sınavına girmeye yeterli olur mu ? Teşekkür ederim.

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