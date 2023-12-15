Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Aralık 2023 19:19
norm fazlası olarak atandım ama ilişiğim kesilmiyor

okulumda norm fazlası olduğum için tercih yapıp başka bir okula atandım, kararnamem çıktı ama ilçe mem bekleyin diyor ayrılış yazımı yazdırmıyorlar. İki hafta oldu kararname sisteme düşeli ama öyle boş boş bekliyorum bu durumda yapabileceğim bir şey var mı? İstanbul iptal etmiş alan değişikliğinden dolayı ama bunlar ne iptal ediyor ne de başlatıyorlar.


Türk sevdalisi
Aday Memur
15 Aralık 2023 19:55
Sömestr bekleniyor hocam. Bizde yazi geldi yarıyıl tatilinde ilisik kesilebilir diye. İl neresi bu arada

Mateist
Aday Memur
15 Aralık 2023 20:56

15 tatilde ilişik kesilecek. 2. dönem yeni okulunuzda olacaksınız.

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