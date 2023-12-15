Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Gençlik ve spor bakanlığında yardımcı hizmet sınıfından genel idari hizmetlere nasıl geçilirArkadaşl
Çok Yazılan Konular
Kültur ve turizm bakanligi 235 sozlesmeli personel alimiBedelli askerlikten dolayı İSTİFAgençlik ve Spor bakanlığı Yurt yönetim personeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık personeli rızası dışında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı pTicaret BakanlığıGsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi