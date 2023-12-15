Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 19:21
Gençlik ve spor bakanlığında yardımcı hizmet sınıfından genel idari hizmetlere nasıl geçilirArkadaşl
arkadaşlar hizmetli memur olarak çalışıyorum gsb de ama lisans mezunuyum. yükselme ihtimalim var mı

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