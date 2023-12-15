Mühendislere 7. toplu sözleşmede yeni haklar verilmesine rağmen verilmedi demesinin nedeni

KİT'lerde görev yapan bazı personelle teknik personele ilave ödeme
KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacılığı uzmanı, yer altı ve yer üstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarındaki sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (yüzde 3,6) olmak ve üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu (yüzde 72?yi) aşmamak üzere, başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 167 lira 89 kuruş (yüzde 2,4) olmak ve üç ayda 3 bin 357 lira 76 kuruşu (yüzde 48) aşmamak üzere, başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görevli sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4) olmak ve üç ayda 1958 lira 69 kuruşu (yüzde 28) aşmamak üzere ilave ücret ödemesi yapılacak. Bu ödemeden sözleşmeli personel de yararlanacak.
KİT'lerde görev yapan bazı personelle teknik personele ilave ödeme
KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacılığı uzmanı, yer altı ve yer üstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarındaki sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (yüzde 3,6) olmak ve üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu (yüzde 72?yi) aşmamak üzere, başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 167 lira 89 kuruş (yüzde 2,4) olmak ve üç ayda 3 bin 357 lira 76 kuruşu (yüzde 48) aşmamak üzere, başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görevli sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4) olmak ve üç ayda 1958 lira 69 kuruşu (yüzde 28) aşmamak üzere ilave ücret ödemesi yapılacak. Bu ödemeden sözleşmeli personel de yararlanacak.
, 45 dk. önce
wuhanlı
laga luga eden sensin resmi gazeteyi okusana ve kendin hesapla ben anlattım en üstte madde 30u diğerlerini de oku ve kendin hesapla
ve çocuk gibi iddiaya da girme hem yasal değil