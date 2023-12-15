Mühendislere 7. toplu sözleşmede yeni haklar verilmesine rağmen verilmedi demesinin nedeni

Memursen bile sayfasında paylaşmış 900 küsür TL kazanım olacağını ocakta %50 zamla 1500 TL civarı olacak diye sen hala 10.000 TL diyorsun öyle olsa sendika bunu yazmazmıydı kazanım diye lütfen inanmadığını şeyi doğru gibi yazmayın

Memursen bile sayfasında paylaşmış 900 küsür TL kazanım olacağını ocakta %50 zamla 1500 TL civarı olacak diye sen hala 10.000 TL diyorsun öyle olsa sendika bunu yazmazmıydı kazanım diye lütfen inanmadığını şeyi doğru gibi yazmayın