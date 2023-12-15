Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Aralık 2023 19:35
Mühendislere 7. toplu sözleşmede yeni haklar verilmesine rağmen verilmedi demesinin nedeni

nedeni nedir sizce

resmi gazetede yayımlanmasına rağmen hem de

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230903-18.pdf

al bak da öğren resmi gazetede 1 ocak 2024ten sonra geçerli diyor, toplu sözleşmedeki kazanımlardan bihabersiniz halen bize bir şey verilmedi diyorsun

sondan söylüyorum kazanımlarını

madde 53 mühendise ek tazminat zammı

madde 52 mühendise ek ödemesine ek zam

madde 30 mühendise yeni ek ödeme kalemi oluşturuldu ilave ücret kalemi olarak 5bine yakın bir zam

madde 4 katsayınıza zam


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 19:50

bazılarınız maddeleri anlayamamış en fazla 1000 tl diyorlar

sadece madde 30un karşılığı 10260 tl olarak yansıması var

a bendinde en yüksek devlet memur aylığının %3.6sı çalıştığın gün olarak ödenir yazıyor

9500 ün %3.6 sı 342 lira ediyor 30la çarpsan 10260 tl yapıyor

sadece ilave ek ödemeden 10260 tl alacaksın

sadece madde 30tan 10260 tl ilave ek ödeme ediyor

diğer maddelere girmiyorum bile


KamudaMemur
Genel Müdür
15 Aralık 2023 20:08

Kardeş maddeleri sen yanlış anlamışsın. Madde 30 KİT te çalışan sözleşmeli mühendisler için düzenlenmiş. Kadrolu kamu mühendislerini kapsamıyor. 657 ye tabi kamu mühendislerini kapsamıyor. Kamu mühendislerine yansıması bu günkü aldığımız maaşa ilave 1.000 TL dir. Bu gün kü kamu mühendisi ortalama 30.000 TL maaş alır. Ocak zammı ile birlikte 1.000 TL de maaşımıza zammı ile birlikte eklenecek. Bu maddelerden gelen iyileştirme bir çok uzman tarafından hesaplanıp paylaşıldı. Şimdi anladın mı niye komik duruma düştüğünü ?

wuhanlı, 1 saat önce

bazılarınız maddeleri anlayamamış en fazla 1000 tl diyorlar

sadece madde 30un karşılığı 10260 tl olarak yansıması var

a bendinde en yüksek devlet memur aylığının %3.6sı çalıştığın gün olarak ödenir yazıyor

9500 ün %3.6 sı 342 lira ediyor 30la çarpsan 10260 tl yapıyor

sadece ilave ek ödemeden 10260 tl alacaksın

sadece madde 30tan 10260 tl ilave ek ödeme ediyor

diğer maddelere girmiyorum bile


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 20:10

1000 tl değil 10000 geldi sizlere neyse devlet biliyor kime ne kadar zam verdiğini buradakileri kandırabilirsin ama devleti kandıramazsın merak etme devlet her şeyi biliyor

KamudaMemur, 1 saat önce

Kardeş maddeleri sen yanlış anlamışsın. Madde 30 KİT te çalışan sözleşmeli mühendisler için düzenlenmiş. Kadrolu kamu mühendislerini kapsamıyor. 657 ye tabi kamu mühendislerini kapsamıyor. Kamu mühendislerine yansıması bu günkü aldığımız maaşa ilave 1.000 TL dir. Bu gün kü kamu mühendisi ortalama 30.000 TL maaş alır. Ocak zammı ile birlikte 1.000 TL de maaşımıza zammı ile birlikte eklenecek. Bu maddelerden gelen iyileştirme bir çok uzman tarafından hesaplanıp paylaşıldı. Şimdi anladın mı niye komik duruma düştüğünü ?


alimemet61
Memur
15 Aralık 2023 20:21

Adam sana açıklıyor hâlâ vık vık ediyorsun. Tamam gel Ocakta bordroları ortaya dökeyim. Eğer söylediğin del saçması da ısrarcı isen ve de sen haklıysan dediğin miktar kadar sana 1 yıl vereceğim. Dediğin gibi değil ise sen vereceksin.

Eğer bunu kabul etmiyorsa.SESİNİ KES OTUR OTURDUĞUN YERDE.

wuhanlı, 1 saat önce

1000 tl değil 10000 geldi sizlere neyse devlet biliyor kime ne kadar zam verdiğini buradakileri kandırabilirsin ama devleti kandıramazsın merak etme devlet her şeyi biliyor


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 20:27

vık vık eden ben değilim sensin düzgünce okusana resmi gazeteyi bu yaştan sonra sana okuma yazma öğretemem

ve bu şekilde tehditlerin bana sökmez delikanlı

alimemet61, 56 dk. önce

Adam sana açıklıyor hâlâ vık vık ediyorsun. Tamam gel Ocakta bordroları ortaya dökeyim. Eğer söylediğin del saçması da ısrarcı isen ve de sen haklıysan dediğin miktar kadar sana 1 yıl vereceğim. Dediğin gibi değil ise sen vereceksin.

Eğer bunu kabul etmiyorsa.SESİNİ KES OTUR OTURDUĞUN YERDE.


THE LIVIRI
Aday Memur
15 Aralık 2023 20:27
Memursen bile sayfasında paylaşmış 900 küsür TL kazanım olacağını ocakta %50 zamla 1500 TL civarı olacak diye sen hala 10.000 TL diyorsun öyle olsa sendika bunu yazmazmıydı kazanım diye lütfen inanmadığını şeyi doğru gibi yazmayın

wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 20:29

şimdi de 900 tl diyorsun ben sana 15bin tl zam geldi diyorum açıklıyorum resmi gazetedeki maddeleri ama siz okumanız yok mu düzgün okusanıza

900 tl falan sayfasında paylaşmadı bu bir yalan iddia günlük ilave ek ödemeniz 342 lira oldu 30 la çarp 900 tl mi ediyor puhahahah

komik olmayın

THE LIVIRI, 50 dk. önce
Memursen bile sayfasında paylaşmış 900 küsür TL kazanım olacağını ocakta %50 zamla 1500 TL civarı olacak diye sen hala 10.000 TL diyorsun öyle olsa sendika bunu yazmazmıydı kazanım diye lütfen inanmadığını şeyi doğru gibi yazmayın

alimemet61
Memur
15 Aralık 2023 20:30

Ya bir de şöyle armut armut konuşmuyorlar mı.. Deli oluyorum yaa. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Laga luga etme teklifime cevap ver

wuhanlı, 50 dk. önce

vık vık eden ben değilim sensin düzgünce okusana resmi gazeteyi bu yaştan sonra sana okuma yazma öğretemem

ve bu şekilde tehditlerin bana sökmez delikanlı


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 20:32

laga luga eden sensin resmi gazeteyi okusana ve kendin hesapla ben anlattım en üstte madde 30u diğerlerini de oku ve kendin hesapla

ve çocuk gibi iddiaya da girme hem yasal değil

alimemet61, 47 dk. önce

Ya bir de şöyle armut armut konuşmuyorlar mı.. Deli oluyorum yaa. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Laga luga etme teklifime cevap ver


notsure
Aday Memur
15 Aralık 2023 20:44

yemedi herhalde ahahahah

wuhanlı, 45 dk. önce

laga luga eden sensin resmi gazeteyi okusana ve kendin hesapla ben anlattım en üstte madde 30u diğerlerini de oku ve kendin hesapla

ve çocuk gibi iddiaya da girme hem yasal değil


alimemet61
Memur
15 Aralık 2023 20:58

KİT'lerde görev yapan bazı personelle teknik personele ilave ödeme

KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacılığı uzmanı, yer altı ve yer üstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarındaki sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (yüzde 3,6) olmak ve üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu (yüzde 72?yi) aşmamak üzere, başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 167 lira 89 kuruş (yüzde 2,4) olmak ve üç ayda 3 bin 357 lira 76 kuruşu (yüzde 48) aşmamak üzere, başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görevli sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4) olmak ve üç ayda 1958 lira 69 kuruşu (yüzde 28) aşmamak üzere ilave ücret ödemesi yapılacak. Bu ödemeden sözleşmeli personel de yararlanacak.

wuhanlı, 45 dk. önce

laga luga eden sensin resmi gazeteyi okusana ve kendin hesapla ben anlattım en üstte madde 30u diğerlerini de oku ve kendin hesapla

ve çocuk gibi iddiaya da girme hem yasal değil


KamudaMemur
Genel Müdür
15 Aralık 2023 20:59

Kardeşim kaç defa yazmamız gerekiyor anlaman için ? Madde 30 KİT te çalışan SÖZLEŞMELİ Mühendisleri kapsıyor. Kamu mühendislerinin Binde birini bile kapsamıyor başka bir deyişle. Bir çok uzman hesapladı toplu sözleşme ile gelen kazanımı. Kazanım 960 TL civarı ben düz hesap 1.000 TL yazdım. Senin dediğin gibi bir zam alırsak yeminlen Ocakta ilk maaşlarla seni hediye yağmuruna tutarız kamu mühendisleri olarak. Telefon manyağı olursun :)))

wuhanlı, 45 dk. önce

laga luga eden sensin resmi gazeteyi okusana ve kendin hesapla ben anlattım en üstte madde 30u diğerlerini de oku ve kendin hesapla

ve çocuk gibi iddiaya da girme hem yasal değil


alimemet61
Memur
15 Aralık 2023 21:00

Kamuda görev yapan mühendislere 1399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknisyenlere 349,77 lira (5 puan) ilave ödeme yapılacak. 375 Sayılı KHK'ye ekli 2 ve 3 sayılı cetvellerde yer alan ücret göstergeleri 2 bin 280 rakamı eklenerek uygulanacak.

alimemet61, 19 dk. önce

KİT'lerde görev yapan bazı personelle teknik personele ilave ödeme

KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacılığı uzmanı, yer altı ve yer üstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarındaki sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (yüzde 3,6) olmak ve üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu (yüzde 72?yi) aşmamak üzere, başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 167 lira 89 kuruş (yüzde 2,4) olmak ve üç ayda 3 bin 357 lira 76 kuruşu (yüzde 48) aşmamak üzere, başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görevli sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4) olmak ve üç ayda 1958 lira 69 kuruşu (yüzde 28) aşmamak üzere ilave ücret ödemesi yapılacak. Bu ödemeden sözleşmeli personel de yararlanacak.


alimemet61
Memur
15 Aralık 2023 21:02

Yani böyle cinsler de çıkıp vık vık ediyor. Uğraşıp duruyoruz. Bir de diyor ki devlet biliyor. Kandıramazmışız. Hey yarabbim.


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2023 21:16

sen de kitte çalışsaydın bana ne, mühendislere 15bine yakın zam geldi mi geldi

benim sorunum değil kitte çalışıp çalışmadığın hakkını ara kittekiler gibi biz de istiyoruz de

sivil havacılıktkai havacılık tazminatına benzer tazminatı sen de iste dhmideki eurocontrollerin verdiği tazminatı iste

alimemet61, 15 dk. önce

Yani böyle cinsler de çıkıp vık vık ediyor. Uğraşıp duruyoruz. Bir de diyor ki devlet biliyor. Kandıramazmışız. Hey yarabbim.

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