Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 19:46
Eş durumu çalışma belgesi

Eş durumu ile 14 ay önce geçici atamam yapıldı naklen atama için dilekçe verdim tekrar çalışma belgesi istendi eşim geçen ay işten çıkarıldı aynı durumda olan var mı ne yapmam gerekir

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