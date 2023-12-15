Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Aralık 2023 20:35
Ek zam

Ocak ayında personele 5000 ile 8000 TL arasında ek bir zam söylentisi var bilgisi olan varmi ?

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