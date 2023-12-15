KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 20:49
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı Alımı

TÜBİTAK Uzman Yardımcısı Alımı

Merhaba hocalarım. TÜBİTAK uzman yardımcısı pozisyonu hakkında birkaç sorum var. Konu hakkında bilgisi olanlardan cevap rica ediyorum.

-Çalışma koşulları, kurum imkanları nelerdir? Artıları, eksileri?

-Görev yeri sabit olarak Ankara mı? Başka şehirlerde görevlendirme oluyor mu?

-Mevcut maaş vb imkanlar, haklar nelerdir?

-Bu kurumda uzman yardımcı olarak başlamayı önerir misiniz?

İİBF mezunuyum.

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