Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Aralık 2023 21:12
kira zammi yorumu
kendim kiraciyim yakitla 2+1 evde 6000 tl ye beldede oturuyorum.il merkezine yakın dogalgazli 3+1 evde kiracim var.1660 a oturuyordu.Bu ay zammı konuştuk.Kendim dedim 6000 e oturuyorum temmuzda kiram 8000 olacak aynı fiyatı istedim.4500 vereyim dedi kabul etmedim. Enflasyon oranında 2750 yatırdı. Haziranda çıkacak.Ilde 10 binden aşağı 2+1 yok. Sizce kim haklı.

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