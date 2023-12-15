Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 21:31
Polis Memuru - GİH?e geçiş ?
Hayırlı akşamlar devrelerim ve şeflerim, polis memuruyum, eşimin özel sektörde kesintisiz olarak 5 yıldır sigortası bulunuyor, tayin olursak maddi yönden sıkıntı yaşayacağız ve eşim için iş imkanımız olmayacak, ben bu sebeple dilekçemi sunup Bilgisayar İşletmeni sertifikasıyla GİH e geçebilir miyim ?

pomemci23
Aday Memur
15 Aralık 2023 22:10
öncelikle GİH'e geçmek için bulunduğunuz ilin süresini tamamlamanız gerekiyor. bu aşamadan sonra özel sektörde 1 yıl kesintisiz sigorta isteniyor. bu şartları sağladıktan sonra personel daireye dilekçe ile başvurup gih sınıfına geçebilirsiniz. Bu konuda emniyet teşkilatı sendikasında nitelikli arkadaşlar mevcut ve her konuda yardımcı olurlar size. Facebook'da polis ve bekçilikten GİH'e geçiş grubuna katılmanızı tavsiye ederim
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