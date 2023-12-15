Polis Memuru - GİH?e geçiş ?

Hayırlı akşamlar devrelerim ve şeflerim, polis memuruyum, eşimin özel sektörde kesintisiz olarak 5 yıldır sigortası bulunuyor, tayin olursak maddi yönden sıkıntı yaşayacağız ve eşim için iş imkanımız olmayacak, ben bu sebeple dilekçemi sunup Bilgisayar İşletmeni sertifikasıyla GİH e geçebilir miyim ?

Hayırlı akşamlar devrelerim ve şeflerim, polis memuruyum, eşimin özel sektörde kesintisiz olarak 5 yıldır sigortası bulunuyor, tayin olursak maddi yönden sıkıntı yaşayacağız ve eşim için iş imkanımız olmayacak, ben bu sebeple dilekçemi sunup Bilgisayar İşletmeni sertifikasıyla GİH e geçebilir miyim ?