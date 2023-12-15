Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


15 Aralık 2023 22:12
dul maaşları
eşi vefat eden kadınlar için eşten kalan maaşın %30 az olarak verilmesi düznlenmeli. Evden sadece bir kişi ayrılıyor evin elektriği, suyu, kirası düşmüyor lütfen bu konuyu duyuralım.

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