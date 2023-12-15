dul maaşları

eşi vefat eden kadınlar için eşten kalan maaşın %30 az olarak verilmesi düznlenmeli. Evden sadece bir kişi ayrılıyor evin elektriği, suyu, kirası düşmüyor lütfen bu konuyu duyuralım.

eşi vefat eden kadınlar için eşten kalan maaşın %30 az olarak verilmesi düznlenmeli. Evden sadece bir kişi ayrılıyor evin elektriği, suyu, kirası düşmüyor lütfen bu konuyu duyuralım.