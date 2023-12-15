KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 22:21
Lisans felsefe mezunuyum bir sorum var bakar mısınız

Arkadaşlar merhaba. Ben lisans felsefe mezunuyum ayriyeten AÖF sosyoloji de okudum. KPSS ye çalışıyorum ancak tercih skalam biraz dar. Yaşım 26 askerlik bitti vs derken özelde çalışıyordum 6 aydır, işten çıkmak zorunda kaldım. Şimdi lisans kpss ye 6 ay civarı var, boşuna mı kürek çekiyorum bilmiyorum fakat, nelerde tercih yapabilirim bana fikir olarak yardım eder misiniz? veyahut boşa mı uğraşırım bilmiyorum. kafam karışık lütfen yardım eder misiniz fikir vererek. belki benim gibi olanlar da olmuştur o yüzden yazma gereği duydum. iyi geceler diliyorum.

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