Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Aralık 2023 22:44
8138 tl Ocakta artacak ama

Seyyanen zam ocak ayında artacak ama toplu sözleşmede öngörülen %15 oranindami artacak yoksa enflasyon farki dahil toplam zam oranına göre mi artacak


hayırlısı.
Aday Memur
15 Aralık 2023 22:53
%15 artacak daha sonra toplam maaştan 35% düşülecek o da yetmeyecek temmuzdan bu yana ödenen seyyanen zam faizi ile geri alınacak

firatli_genclik
Genel Müdür
15 Aralık 2023 23:03

Samimi söylüyorum araniyorsunuz.


mıcheal owen
Şube Müdürü
15 Aralık 2023 23:11

maaş katsatyısına göre artacak o da enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranında artıyor.


Polisc
Aday Memur
15 Aralık 2023 23:19
bunu soran adam memur olamaz olmuşsa da yanlışlıkla olmuştur
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