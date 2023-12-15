Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Aralık 2023 23:11
Ünvan Değişikliği Hakkında

Merhaba arkadaşlar üniversitede yardımcı hizmetler sınıfına tabi hizmetli ünvanıyla görev yapmaktayım. Lisans mezunuyum, önlisans olarak da tıbbi dokümantasyonu ve sekreterlik bölümünü bitirdim. Kurumuma ünvan değişikliği için dilekçemi verdiğim takdirde ilgili alanda sınav açmadan yeni personel alabilirler mi? Yani tıbbi sekreter ihtiyacı halinde önce bana sınav açma zorunlulukları var mı? Eğer dilekçemi verdiğim halde ünvan değişikliği sınavı açmayıp açıktan atama yoluyla aynı ünvan için yeni personel alımına giderlerse kuruma karşı hak iddia edebilir miyim?

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