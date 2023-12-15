Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2023 23:20
Uyarı cezası toplantı günü sel vardı

öncelikle cevaplayacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar olayı az ve öz aktarayım toplantı günü görev mahallimde dere var orayı sel suları malesef kapatmış dairede vhki aradım durumu izah ettim sorun olmaz diye yanıt aldım fakat aramam gereken kişi kendisi değilmiş Toplantıya katılamadığımdan dolayı uyarı cezası gelmiş sorularım şunlar görevde yükselme sınavlarına engel teşkil edermi genel olarak olumsuzlukları nelerdir internet sitelerine baktım farklı farklı makaleler okudum aradığım bilgilere ulaşamadım bilen varsa cevaplandırırsa şimdiden teşekkür ederim

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