Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


15 Aralık 2023 23:40
Kurumlar arası geçiş ne kadar sürer?

Tarım ve Orman Bakanlığından DSİ'ye geçiş yapmak istiyorum. Dilekçe verdikten sonra geçiş çok uzun sürer mi? Kurumlar arası geçiş yapan arkadaşlar sizinki ne kadar sürdü?

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