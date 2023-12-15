Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 23:54
özellikli birim
şuan yoğun bakımda çalışıyorum (hemşireyim) organ nakline geçmem için teklif geldi. organ nakli de özellikli birim sayılıyor mu

cerennrse
16 Aralık 2023 00:07

Sakin gecme cok zor özellikle birim sayılır mı bilemem ama ben organ nakli baktım minimum insan sayı istedikleri için hasta bakıcı ya da temizlikçi gerektiğinde bazen hemşireye yaptık diyorlar o işleri


Deryann
Aday Memur
16 Aralık 2023 00:14
nasıl yani o işleri de mi hemşireye yaptırıyorlar yoksa personel yapmayıp yaptık mı diyor
cerennrse, 1 saat önce

Sakin gecme cok zor özellikle birim sayılır mı bilemem ama ben organ nakli baktım minimum insan sayı istedikleri için hasta bakıcı ya da temizlikçi gerektiğinde bazen hemşireye yaptık diyorlar o işleri

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