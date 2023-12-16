Üniversitede sözleşmeli personel olmak ve maaşı?

Merhabalar, üniversitede sözleşmeli personel olmak için başvurdum. Bu konuda fazla bilgi bulamadım, maaşı nasıl oluyor şartları hakkında bilginiz var ki? Yardım ederseniz sevinirim

Merhabalar, üniversitede sözleşmeli personel olmak için başvurdum. Bu konuda fazla bilgi bulamadım, maaşı nasıl oluyor şartları hakkında bilginiz var ki? Yardım ederseniz sevinirim