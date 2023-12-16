Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Aralık 2023 01:09
iki bakanlık arası geçiş

Ticaret bakanlığı denetmen yardımcılığını kazandım, önümüzdeki hafta evrakları teslim edicem. Bugün de sağlık bakanlığında ürün denetmen yardımcılığı mülakatına çağırıldım. Her ikisi de kadrolu. Ticaret bakanlığı 2 yılın sonunda bi sınava tabii tutup başarılı olanları denetmen yardımcısı olarak atayıp başarısız olanları da düz memur olarak atayacak, sağlık bakanlığında ise direkt ürün denetmen yardımcısı olarak atanılacak. Ticaret bakanlığına başlangıç yaptıktan sonra sağlık bakanlığını kazanmış olursam eğer geçiş yapabiliyo muyum?

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