Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Aralık 2023 01:09
Polis piskiyatr konusu

Merhaba arkadaşlar 10 yıllık polis memuruyum Emniyet psikolog u tarafından psikiyatr sevk edildim ve bugün muayene oldum bna sende ansikiyete bozukluğu olmuş dilim bildirir raporun için yazı yazacam 6 ay sonra tekrar kontrole gelmem gerekiyor dedi ansikiyete hangi dilime giriyor acaba gih memuru mu olacağım bilgisi olan arkadaşlar yazarsa çok mutlu olurum şimdiden çok teşekkür ederim

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