Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Aralık 2023 01:32
Yargı kararı Sağlık durumu nedeniyle atanma bilgi talebi

Değerli meslektaşlarım, yargı kararı ile çocuğumun sağlık durumu ile açtığım davayı kazandım. Dava bakanlık nezdinde olduğundan bakanlık ile özür bulunan yere atanmam konusunda yargı kararını uygulamasını ile bildirmiş. Sorun şu ki özür durumuna göre Ağustos ayında başvurduğum kuruma puan usulü ile atamadım, daha sonra kapanan okul kapsamında çok düşük puanlı ve de norm un dışında ama okul kadrosuna atama oldu. Beni ise istediğim ve çocuğumun okuluma değil de ilçe emrine atamdı il MEM. Bakanlık ile görüştüm bu konuda kesin dil ile atamamın özür içeren okula olması gerektiğini belirttiler. Şimdi il meb kadro dolu diye bahane uyduruyor bakanlık okula kadrolu atanirsin diyor. Ne yapmalıyım. Yeni bir dilekce ve gelen yazıya göre yeniden dava mı açmalıyız yoksa direk bakanlığa iletilecek bir dilekçe ile başvuru mu yapmalıyız. Bilgisi olan bir meslektaşım bilgi verebilir mi? Çok teşekürler

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