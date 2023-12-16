Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


16 Aralık 2023 05:01
İki bakanlık arası geçiş

Ticaret bakanlığı denetmen yardımcılığını kazandım, önümüzdeki hafta evrakları teslim edicem. Bugün de sağlık bakanlığında ürün denetmen yardımcılığı mülakatına çağırıldım. Her ikisi de kadrolu. Ticaret bakanlığı 2 yılın sonunda bi sınava tabii tutup başarılı olanları denetmen yardımcısı olarak atayıp başarısız olanları da düz memur olarak atayacak, sağlık bakanlığında ise direkt ürün denetmen yardımcısı olarak atanılacak. Ticaret bakanlığına başlangıç yaptıktan sonra sağlık bakanlığını kazanmış olursam eğer geçiş yapabiliyo muyum?

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