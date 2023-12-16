Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Aralık 2023 05:41
Sağlık Bakanlığında Çalışanların Nöbet Düzenlenmesi

Bildiğiniz üzere nöbet ücretlerinin saatlik ücreti, mesai ücretlerinin saatlik ücretinin 4 te 1 i fiyatına kadar düşmüş durumda. Gece nöbeti ile Sabah nöbet ücreti arasında da fark söz konusu değildir.

Nöbet ücretlerinin en az 4 katına kadar artırılması gerekiyor.

Gece nöbetlerinin normal gündüz nöbetlerinden en az 1 kat fazla olması gerekiyor.

Hafta sonu nöbetlerinin hafta içi nöbetlerine göre en az %50 fazlası olması gerekiyor.

Buna yönelik bakanlığın bir çalışma yapıp herkesin uyuduğu vakitte çalışanlarını kısmen ödüllendirip çalışma huzurunu arttırmaları gerekiyor. Kimse nöbet tutmak istemiyor.

Bence sağlık teşkilatına mensup sendikalar veya kuruluşların bu nöbet ücretleri düşüklüğünü öneme alıp bununla ilgili bir çalışma yapması elzemdir.

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