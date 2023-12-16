ceza davası beraat kararı

20 gün önce beraat kararı verildi. Kararda 29.800 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesi yazıyor. Bu para avukatın hakkı mı yoksa sanık mi alır bunu. Kendisine 35 bin tl vekalet ücreti verilmişti dava başında

20 gün önce beraat kararı verildi. Kararda 29.800 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesi yazıyor. Bu para avukatın hakkı mı yoksa sanık mi alır bunu. Kendisine 35 bin tl vekalet ücreti verilmişti dava başında