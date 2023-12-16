Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Aralık 2023 07:48
ceza davası beraat kararı
20 gün önce beraat kararı verildi. Kararda 29.800 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesi yazıyor. Bu para avukatın hakkı mı yoksa sanık mi alır bunu. Kendisine 35 bin tl vekalet ücreti verilmişti dava başında

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