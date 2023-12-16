Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
16 Aralık 2023 08:20
BECAYİŞ HAKKINDA

Arkadaşlar 2 yıllık kadrolu sağlık teknikeriyim. Bazı arkadaşlar 1 yıldan sonra becayiş yaptıklarını söylüyorlar bazıları 3+1 dolması gerekiyor olmuyor diyor çok fazla laf kalabalığı var. 1 yıldan sonra becayiş yapan var mı aranızda acaba ya da konu hakkında net bilgisi olan ?

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